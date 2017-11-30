中國財經

內地股市在11月最後一個交易日下滑，上證指數終止連續兩日的升勢，收跌20點，創逾3個月的新低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾一成至4030億元(人民幣‧下同)。

總結本月，滬指跌2.24%，創年內最大單月跌幅。

上證指數今早低開9點後反覆走軟，午後跌幅略擴大，收市報3317點，跌20點或0.62%，最多跌31點或0.95%，低見3306點；最多升3點或0.09%，高見3340點，成交1920.77億元。

深成指更挫逾1%，收市報10944點，挫138點或1.25%，最低見10908點，跌173點或1.56%，成交2109.48億元。深成指11月累跌3.73%。

滬深300指數報4006點，挫47點或1.18%；創業板指數報1770點，跌17點或0.96%。

分析師表示，今日公布的官方PMI數據偏暖，但大市缺乏持續反彈動力，昨日大漲的房地產板塊領跌；不過大市整體風險不大，料後市將以窄幅上落為主。

各板塊普遍走低，房地產、水泥、金融、有色金屬股挫逾1%；鋼鐵、石油、電力、化工、煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%。

國家統計局今早公布，中國11月製造業PMI回升至51.8，較10月份的51.6，升0.2個百分點，高於市場預期的51.4。