訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:30 中國財經

滬指收逾三個月低 本月跌2.24%

放大圖片

內地股市在11月最後一個交易日下滑，上證指數終止連續兩日的升勢，收跌20點，創逾3個月的新低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾一成至4030億元(人民幣‧下同)。

總結本月，滬指跌2.24%，創年內最大單月跌幅。

上證指數今早低開9點後反覆走軟，午後跌幅略擴大，收市報3317點，跌20點或0.62%，最多跌31點或0.95%，低見3306點；最多升3點或0.09%，高見3340點，成交1920.77億元。

深成指更挫逾1%，收市報10944點，挫138點或1.25%，最低見10908點，跌173點或1.56%，成交2109.48億元。深成指11月累跌3.73%。

滬深300指數報4006點，挫47點或1.18%；創業板指數報1770點，跌17點或0.96%。

分析師表示，今日公布的官方PMI數據偏暖，但大市缺乏持續反彈動力，昨日大漲的房地產板塊領跌；不過大市整體風險不大，料後市將以窄幅上落為主。

各板塊普遍走低，房地產、水泥、金融、有色金屬股挫逾1%；鋼鐵、石油、電力、化工、煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%。

國家統計局今早公布，中國11月製造業PMI回升至51.8，較10月份的51.6，升0.2個百分點，高於市場預期的51.4。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。