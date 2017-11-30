環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)報告顯示，10月人民幣國際支付佔比繼續下降至1.46%，低於9月份的1.85%，排名亦由第6位跌至第7位。
報告指出，10月人民幣國際支付佔比的下跌，可能受到國慶黃金周的影響。
另外，10月人民幣支付的總金額較9月下降19.1%。10月全球貨幣支付總金額則上升3.02%。
報告又顯示，瑞士法郎在10月超越加元，成為排名第5的國際支付貨幣，佔比1.63%；加元在國際支付的佔比則為1.6%，居第6位。
今日 14:48 中國財經
環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)報告顯示，10月人民幣國際支付佔比繼續下降至1.46%，低於9月份的1.85%，排名亦由第6位跌至第7位。
報告指出，10月人民幣國際支付佔比的下跌，可能受到國慶黃金周的影響。
另外，10月人民幣支付的總金額較9月下降19.1%。10月全球貨幣支付總金額則上升3.02%。
報告又顯示，瑞士法郎在10月超越加元，成為排名第5的國際支付貨幣，佔比1.63%；加元在國際支付的佔比則為1.6%，居第6位。
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