訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:35 香港財經 中國財經

財政部港發70億人債 利率最低3.9厘

放大圖片

中國財政部在本港發行70億元(人民幣‧下同)國債，當中65億元在中央結算系統(CMU)向機構投資者公開招標。

金管局公布新一批人民幣國債投標結果顯示，兩年期40億元獲超額認購1.66倍，票面息率為3.9厘。

5年期20億元債券錄得超額認購86.53%，票面息率4.1厘；10年期5億元債券則超額認購1.15倍，票面息率4.15厘。

其餘5億元國債則向有關國外中央銀行和地區貨幣管理當局發行，包括兩年期3億元，以及5年期2億元，票面息率與上述同期限國債相同。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。