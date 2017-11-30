中國財政部在本港發行70億元(人民幣‧下同)國債，當中65億元在中央結算系統(CMU)向機構投資者公開招標。
金管局公布新一批人民幣國債投標結果顯示，兩年期40億元獲超額認購1.66倍，票面息率為3.9厘。
5年期20億元債券錄得超額認購86.53%，票面息率4.1厘；10年期5億元債券則超額認購1.15倍，票面息率4.15厘。
其餘5億元國債則向有關國外中央銀行和地區貨幣管理當局發行，包括兩年期3億元，以及5年期2億元，票面息率與上述同期限國債相同。
中國財政部在本港發行70億元(人民幣‧下同)國債，當中65億元在中央結算系統(CMU)向機構投資者公開招標。
金管局公布新一批人民幣國債投標結果顯示，兩年期40億元獲超額認購1.66倍，票面息率為3.9厘。
5年期20億元債券錄得超額認購86.53%，票面息率4.1厘；10年期5億元債券則超額認購1.15倍，票面息率4.15厘。
其餘5億元國債則向有關國外中央銀行和地區貨幣管理當局發行，包括兩年期3億元，以及5年期2億元，票面息率與上述同期限國債相同。
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