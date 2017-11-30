中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10560點，挫153點或1.43%，失守10600點關口。

台股今早低開90點後反覆走軟，尾段跌勢加劇，以全日最低位收市，收跌1.43%。其中，機電股挫2.07%，塑化股亦挫1.23%。

分析人士表示，台股今日低開低走，主要由於隔晚美國科技股受壓，納斯特綜合指數錄得3個月以來最大單日跌幅，拖累台股走低。

個股方面，重磅股台積電挫3.62%，鴻海挫2.91%，聯發科挫2.54%，大立光亦挫1.91%。