台灣股市下跌，加權指數收報10560點，挫153點或1.43%，失守10600點關口。
台股今早低開90點後反覆走軟，尾段跌勢加劇，以全日最低位收市，收跌1.43%。其中，機電股挫2.07%，塑化股亦挫1.23%。
分析人士表示，台股今日低開低走，主要由於隔晚美國科技股受壓，納斯特綜合指數錄得3個月以來最大單日跌幅，拖累台股走低。
個股方面，重磅股台積電挫3.62%，鴻海挫2.91%，聯發科挫2.54%，大立光亦挫1.91%。
今日 14:14 中國財經
台灣股市下跌，加權指數收報10560點，挫153點或1.43%，失守10600點關口。
台股今早低開90點後反覆走軟，尾段跌勢加劇，以全日最低位收市，收跌1.43%。其中，機電股挫2.07%，塑化股亦挫1.23%。
分析人士表示，台股今日低開低走，主要由於隔晚美國科技股受壓，納斯特綜合指數錄得3個月以來最大單日跌幅，拖累台股走低。
個股方面，重磅股台積電挫3.62%，鴻海挫2.91%，聯發科挫2.54%，大立光亦挫1.91%。
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