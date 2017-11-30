中國財經

高盛高華首席中國經濟學家宋宇表示，2017年中國經濟超預期的表現，令世界對中國經濟前景更為樂觀。

宋宇日前在一個關於中國宏觀經濟展望的媒體見面會上說，今年中國經濟表現在兩個方面超出世界預期。一方面，增長率超預期，受外部狀況改善和以往政策調整成果的共同提振，今年中國經濟增速預計達6.8%；另一方面，中國政府更加重視防控風險，降槓桿的力度超出預期。這兩方面因素均令世界對中國經濟發展前景更樂觀。

宋宇提到，過去一年，工業生產者出廠價格(PPI)重歸正值，貨幣和信貸增長放緩，人民幣滙率保持穩定，顯示出中國經濟健康向好態勢。

展望明年，宋宇認為，中國經濟將繼續保持穩健增長，全年增長率預計在6.5%左右。這雖然較今年有所放緩，但反映出中國政府政策重心的調整。他又說，黨十九大之後，中國宏觀經濟政策調整方向更加清晰，即更加強調可持續增長、緩解不平衡以及防控風險。他預計，中國決策層將在明年加快推進改革，以化解在過去高速增長階段所累積的風險和負面外部因素，提高經濟增長的質量和可持續性。

對於通脹前景，宋宇預計，受經濟增長保持穩健，以及食品價格走高的共同影響，明年全國居民消費價格(CPI)將有所回升，但仍將處政府認為的適宜區間內。

談及美國聯儲局加息對中國經濟金融的影響，宋宇認為，2015年底聯儲局啟動本輪加息周期以來，全球市場總體來說反應較為平靜。他預計，2018年和2019年聯儲局還將分別加息4次，但對中國經濟和金融市場產生的衝擊可控。