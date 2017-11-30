中國財經

A股早段維持偏軟，上證指數跌4點，深成指跌33點。

上證指數現報3333點，跌4點或0.14%，最低見3317點，跌20點或0.62%，成交814.16億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11048點，跌33點或0.3%，低見10979點，跌102點或0.93%，成交861.3億元。

滬深300指數報4039點，跌14點或0.36%；創業板指數報1789點，升2點或0.11%。

各板塊個別發展，水泥股挫逾1%；房地產、金融、有色金屬、煤炭、化工、電力、鋼鐵、石油股偏軟；半新股則漲2%。