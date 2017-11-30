訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:42 中國財經

滬指早段續軟 水泥股挫逾1%

放大圖片

A股早段維持偏軟，上證指數跌4點，深成指跌33點。

上證指數現報3333點，跌4點或0.14%，最低見3317點，跌20點或0.62%，成交814.16億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11048點，跌33點或0.3%，低見10979點，跌102點或0.93%，成交861.3億元。

滬深300指數報4039點，跌14點或0.36%；創業板指數報1789點，升2點或0.11%。

各板塊個別發展，水泥股挫逾1%；房地產、金融、有色金屬、煤炭、化工、電力、鋼鐵、石油股偏軟；半新股則漲2%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。