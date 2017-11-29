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保險業監管局重新公布內地客來港投保數字，數據顯示，第三季內地訪客新造保單保費為101億元，較2016年第四季錄得的237億元，下降57.38%；較去年第三季的188億元，下跌46.28%。

保監局指出，內地訪客購買的保險產品，約95%是醫療或保障類型的保險產品，例如危疾、醫療、終身人壽、定期人壽及年金等；約99%保單為非整付保費保單，保費非以一筆過模式支付。

今年首三季，毛保費總額為3632億元，按年上升11%。

另外，首三季長期有效業務的保費收入總額，按年上升11.6%至3254億元。其中，個人人壽及年金(非投資相連)業務的保費收入上升13%至2800億元，而個人人壽及年金(投資相連)業務的保費收入則上升12.2%至234億元。退休計劃業務的供款錄得4.6%的跌幅至182億元。

新造業務方面，首三季長期業務(不包括退休計劃業務)的新造保單保費，按年下跌12%至1166億元，其中個人人壽及年金(非投資相連)業務的新造保單保費下跌16.9%至1068億元，個人人壽及年金(投資相連)業務的新造保單保費則上升1.6倍至91億元。

期內，本港一般保險業務的毛保費按年增長5.8%至378億元；淨保費則增長5.1%至260億元。整體承保則錄得1.93億元的虧損，主要由於財産損壞業務錄得與颱風天鴿相關的虧損，以及僱員補償業務和汽車業務所錄得的承保虧損所致。