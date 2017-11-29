中國財經

海航集團副董事長兼首席執行官譚向東接受內地媒體訪問時表示，海航的投資並非盲目，很多項目體現出良好的投資收益，例如此前收購的瑞士航空配餐公司佳美集團(Gategroup)明年將上市。

另外，譚向東指出，海航在投資過程中，與一般財務投資者一樣，有進有出。最近，海航清理了旗下百多家企業，對海外資產也根據政策作出調整，出售了部分小的財務投資以及地產項目，進一步提高資產流動性。

他強調，國家不支持的行業不會投資；支持的「一帶一路」項目，就堅決地走出去。