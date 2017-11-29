訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:29 中國財經

海航:集團投資非盲目

放大圖片

海航集團副董事長兼首席執行官譚向東接受內地媒體訪問時表示，海航的投資並非盲目，很多項目體現出良好的投資收益，例如此前收購的瑞士航空配餐公司佳美集團(Gategroup)明年將上市。

另外，譚向東指出，海航在投資過程中，與一般財務投資者一樣，有進有出。最近，海航清理了旗下百多家企業，對海外資產也根據政策作出調整，出售了部分小的財務投資以及地產項目，進一步提高資產流動性。

他強調，國家不支持的行業不會投資；支持的「一帶一路」項目，就堅決地走出去。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。