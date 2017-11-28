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瑞銀資產管理看好明年新興市場表現，該行環球經濟新興市場與亞太區股票主管黃義旗指，新興市場現正處於上升周期的初段，企業盈利穩定上升，資本開支明顯增加，有助企業將盈利再投資，支持未來幾年增長。

即使是常被指債務重的中國，黃義旗指出，絕大部份信貸增長來自企業，其中60%中國企業債屬於國企向國有銀行借貸，猶如政府左手借錢給右手，風險可控，短期內出現危機的機會不高。至於中證監擬減慢審批投資港股的互惠基金，短期或令北水減緩南下，他認為只會短暫影響大市氣氛和減低波動性，相信內地政府持續開放市場的方向不變。

瑞銀認為2018年新興市場盈利將加速增長，趨勢將轉投互聯網、科技、服務、消費等長期增長行業。黃義旗指，未來一兩年間科技企業盈利增長仍能支持其高估值，最大風險為監管限制，但暫未見太大實際影響。

瑞銀資產管理亞太固定收益主管貝斯高(Hayden Briscoe)則認為，內地房地產去庫存、去槓桿漸見成效，內地房企的高息債相對環球低息環境，對投資者相當吸引。

至於環球固定收益產品，他指環球投資者將資金傾注在美國10年期國債，令10年期美債息率在過去4年橫行於1.5厘至2.5厘左右，反而美國兩年期國債息率逐年攀升，已逐步追近長債息率。他建議來年投資者應轉投浮息產品，爭取更佳回報。