中國財經

海航控股(600221.SH)在上交所公告稱，擬與海航集團、海航旅業集團共同設立海航通航投資。

海航通航投資的註冊資本300億元(人民幣‧下同)，海航集團、海航旅業分別出資100億元和155億元，佔合資公司33.33%、51.67%的股權；海航控股出資45億元，佔15%的股權。

合資公司主要以自有資金對航空產業進行投資。該公司指出，成立合資公司有利於深入挖掘通用航空產業市場資源，拓寬投資領域，促進航空主業多元化發展，尋找新的利潤增長點。