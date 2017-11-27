中國財經

中國10月規模以上工業企業利潤增速放緩，國家統計局公布，中國10月規模以上工業企業實現利潤總額7454.1億元(人民幣‧下同)，按年增長25.1%，增速比9月放緩2.6個百分點。

今年首10月，規模以上工業企業實現利潤6.245萬億元，按年增長23.3%，增速比首9月份加快0.5個百分點。

首10月，國有控股企業實現利潤1.41萬億元，按年增長48.7%；股份制企業實現利潤4.37萬億元，增長25.3%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1.51萬億元，增長18.5%；私營企業實現利潤2.028萬億元，增長14.2%。

國家統計局工業司何平表示，工業企業利潤保持較快增長的同時，企業效益也在持續改善。企業成本費用持續下降，利潤率持續上升；虧損企業減少；資金周轉加快，經營效率繼續提高；企業槓桿率下降，經營風險持續降低。

1-10月份，在41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，3個行業減少。煤炭開採和洗選業利潤總額按年增長6.3倍；汽車製造業利潤增長8.8%；石油和天然氣開採業由同期虧損轉為盈利。

首10月，規模以上工業企業實現主營業務收入100.1萬億元，按年增長12.4%；主營業務收入利潤率6.24%，按年提高0.55個百分點。