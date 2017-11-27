中國財經

內地股市低開後，跌幅擴大。

上證指數開市報3346點，跌7點或0.21%；現報3335點，跌18點或0.54%。

深成指開市報11126點，跌41點或0.37%；現報11044點，跌124點或1.11%。

滬深300指數開市報4088點，跌15點或0.37%；現報4067點，跌36點或0.9%。

創業板指數開市報1781點，跌1點或0.08%；現報1771點，跌11點或0.62%。

各板塊個別發展，鋼鐵板塊升逾1%；煤炭、水泥等靠穩；金融、房產、化工偏軟。