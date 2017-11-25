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今日 14:35 中國財經

馬蔚華:金融與科技融合對企業發展有意義

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招商銀行(03968)前行長馬蔚華在一個論壇啟動儀式致辭時表示，科技與金融的融合對企業的發展、增強競爭力非常有意義。

馬蔚華指出，企業在當前時代，通過加入平台或者生態系統，可以實現更好的增長，因為通過平台的數字生態系統，企業可以迅速地獲得大量的客戶；其次，在品牌策略上，企業要通過人工智能來打造數字化企業的名片。

此外，他又稱，打造新型的團隊管理模式，提升企業的應變能力；同時，企業可以利用數字技術滿足用戶個性化的需求，亦要勇敢地進軍未知領域，打造新產業，設立新標準。

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