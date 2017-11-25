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今日 11:00 中國財經 國際財經

中國與中東歐國家代表共商深化旅遊合作

中國國家旅遊局副局長杜江在第三屆中國-中東歐國家旅遊合作高級別會議發言時指出，近年中國與中東歐各國間的旅遊合作取得重要進展。

杜江指出，2011年至2016年，中國與中東歐國家雙向旅遊交流人數由50.7萬人次增長到124.9萬人次，增長1.46倍，而今年中國與中東歐各國之間相互訪問的遊客人數繼續呈增長態勢。

他又稱，去年中國繼續保持世界第一大出境旅遊客源國和第四大入境旅遊接待國地位，中國願與中東歐各國共享中國旅遊發展機遇，進一步深化旅遊交流與合作，共促旅遊業的健康可持續發展。

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