中國財經

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織(IMF)原副總裁朱民日前於一個演講活動中，以「2018美國股市波動對中國的影響」為題發表了演講。

朱民表示，2009年、2010年後美國三大股指出現了非常強勁的上升，現在的所有指標都超過了2007年危機以前的水平，納斯達克甚至創歷史高位，達到5000點。他指出，判斷美股正處在高位是沒有爭議的事實，但告誡當下美股如此強勁，接下來一定是波動的。

他稱，美國聯儲局(FED)已經開始加息，而且只能繼續加息，不可能再減息，利率只能往上走，認為全球流動性的拐點已經到來。對於美股的波動對中國會產生什麼影響，朱民認為，影響還是很大的。第一，全球股市是高度關聯的，比如亞洲股市1個百分點的波動會引起拉美股市0.7個百分點的波動。第二，由於全球債務在上升導致了流動性的緊張。

不過，他不認為中國的債務會發生系統性危機，因為中國有很高的儲蓄，中國的儲蓄是46%，是世界平均儲蓄率的一倍以上，人行和財政都有很大的政策空間，但外部的衝擊和影響還是不可低估的。

朱民總結稱，美股毫無疑問處在高位、存在高風險，未來的曲線取決於美國幾大政策的變化，包括利率水平、稅改以及美元走勢和美國債務上限。不能低估美股變動對中國金融市場可能產生的波動，因為全球金融市場是密切聯繫的，而且客觀表明，中國金融市場和美國金融市場的波動關聯性是很強。

他再次強調，中國不會發生系統性金融風險，但是金融風險仍然偏高。