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內地為貫徹落實鐵路改革發展，加強鐵路基礎設施網絡建設，發改委聯同交通運輸部、國家鐵路局及中國鐵路總公司印發《鐵路「十三五」發展規劃》。

《規劃》指出，到2020年，路網建設方面，全國鐵路營業里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，複線率和電氣化率分別達到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡。運輸服務方面，全國鐵路網基本覆蓋城區常住人口20萬以上城市，高速鐵路網覆蓋80%以上的大城市。信息化建設方面，客運網上售票比例達80%，實現貨物受理、電子支付、物流追蹤等貨運業務網上辦理。

《規劃》提出七大重點任務，包括完善鐵路設施網絡，提升技術裝備水平，改善鐵路運輸服務，強化安全生產管理，推進智能化現代化，推動鐵路綠色發展及加強國際交流合作。

《規劃》要求，積極研究化解鐵路債務措施，建立規範的地方政府舉債融資機制，進一步規範鐵路領域政府和社會資本合作，有效防範和化解財政金融風險。引導地方政府按照相關規定開展PPP項目，嚴禁通過PPP等形式違法違規變相舉債。對具有較好收益預期的高鐵，按照市場化、法治化原則推進債轉股。

《規劃》又指，加大國家對鐵路支持力度，發揮好鐵路建設債券融資支持作用，繼續向社會資本推出一批市場前景較好、投資預期收益較穩定的鐵路項目。拓寬鐵路發展基金融資渠道，鼓勵採用股權投資方式推進鐵路混合所有制改革。