中國財經

內地股市個別發展，上證指數昨日挫逾2%後，今日微升1點，中段曾觸及3個月低位。兩市成交合計較上日大減逾兩成至4402億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計跌0.86%，連跌兩個星期，累計跌78點或2.3%。

上證指數今早低開11點，早段反覆走軟，一度最多跌23點或0.7%，低見3328點的3個月低位，午後止跌回穩，收市報3353點，微升1點或0.06%，最高見3360點，升8點或0.26%，成交2076.24億元。

深成指今日反覆上落，全日波幅166點，收市報11168點，跌7點或0.06%，最低見11058點，跌116點或1.04%；最高見11225點，升49點或0.45%，成交2325.5億元。

滬深300指數報4104點，升1點或0.04%；創業板指數報1782點，跌12點或0.68%。

分析師表示，繼上日大跌後，今日大市以反覆偏軟的方式進行修復。投資者交易情緒低迷，成交量明顯縮減。前期強勢的食品飲料、家用電器等績優藍籌股持續調整，5G等少數政策受益概念板塊出現反彈。

各板塊個別發展，有色金屬股漲逾2%；煤炭股漲1%；房地產、鋼鐵、石油、化工、金融股靠穩；水泥股則挫1%；電力股偏軟。