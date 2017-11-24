中國財經

A股午後回穩，上證指數現升3點，深成指升21點。

上證指數現報3355點，升3點或0.09%，最高見3360點，升8點或0.26%，成交1643.45億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11197點，升21點或0.2%，高見11225點，升49點或0.44%，成交1788.54億元。

滬深300指數報4106點，升4點或0.1%；創業板指數報1795點，升不足1點或0.04%。

各板塊個別發展，有色金屬股漲逾1%；煤炭、房地產、化工、鋼鐵、石油股靠穩；電力、水泥、金融股則偏軟。