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證監會主席唐家成表示，內地和本港證監會就滬深港通之下的實名制已取得共識，準備工作就緒，期望盡快公布詳情，傾向先在北向通實行實名制，其後擴展至南向通。

他預計，會有數個月的時間給市場準備。

唐家成表示，中港兩地互聯互通很成功，每日資金流通量大，跨境監管變得重要，實名制的落實有助加強兩地市場監管，認為如果希望有更多產品互聯互通，就有需要加強監管，但沒有評論港股是否全面實行實名制。

唐家成又表示，近期股市暢旺，但國際市場仍有很多不穩定因素，投資者須審慎行事，不要冒太大風險，籲不要借錢投資。