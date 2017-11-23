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今日 18:27 中國財經

中證監:提高直接融資比重 服務供給側改革

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中國證監會主席助理宣昌能表示，下一步中證監將緊扣推進供給側結構性改革主線，着力提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展，堅持新股發行常態化，堅持依法全面從嚴監管，把好資本市場准入關口。

宣昌能在第10屆中國武漢金融博覽會上表示，中證監繼續支持上市公司通過併購重組，實現產業整合和市場化債轉股，主動服務國家戰略，助力經濟新舊動能轉換和發展方式轉型升級，進一步提升資本市場服務實體經濟的功能和水平。

他又指，把防範化解風險放在更加重要的位置，守住不發生系統性金融風險的底線。

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