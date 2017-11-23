中國財經

人民銀行及銀監會今早召開網絡小額貸款清理整頓工作會議，17個批准小貸公司開展網貸業務的省市金融辦參會，滙報轄內網絡小貸機構批設情況及監管安排。

廣州某小貸公司負責人對內地傳媒表示，在今早緊急會議上，地方金融辦上報屬地網絡小貸的具體數據，其中對金額在3000元人民幣以上及以下的借款標準與業務操作區別，以作監管特別關注。

同時，當局將網絡小貸增量業務全部叫停；對於小貸利率，嚴格執行36%上限；監管當局還對20多家公司點名，主要是擔心網絡小貸突破屬地監管，地方無力監管部門難以監控風險。