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路透旗下《基點》引述消息人士稱，萬達集團董事長王健林旗下大連萬達商業地產股份，建議分3次償還4筆合共17.325億美元(約135.14億港元)的離岸貸款。

大連萬達商業地產將按比例分3次償還貸款，分別為明年5月到期的5億美元；2019年6月到期的3.5億美元貸款和4億美元；2019年12月到期的4.825億美元，均會在到期時一次清償貸款。

大連萬達商業地產及萬達商業地產(香港)的評級在9月底遭到調降。大連萬達商業地產是貸款擔保人，萬達商業地產(香港)是這4筆貸款中至少3筆貸款的借款人。