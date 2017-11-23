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人民幣拆息普遍回落，本港隔夜人民幣銀行同業拆息(CNH HIBOR)回落至三厘樓下水平。

據財資市場公會資料顯示，隔夜息報2.7597厘，較上日回落3.2厘。一星期及兩星期拆息降至4.5229厘及4.393厘。

一個月、兩個月及三個月息分別報4.3967厘、4.6885厘及4.7935厘。

長息方面，半年期息報4.8893厘；一年期報4.98厘。

截至本港下午12時54分，離岸人民幣兌美元(CNH)報6.5911；在岸人民幣兌美元報6.5935，兩地價差續倒掛。