中國財經

內地股市開市走軟，上證指數低開5點。

上證指數開市報3425點，跌5點或0.16%；現報3426點，跌4點或0.13%。

深成指開市報11520點，跌40點或0.35%；現報11482點，跌77點或0.67%。

滬深300指數開市報4213點，跌14點或0.34%；創業板指數開市報1848點，跌5點或0.28%。

各板塊幾乎全線下滑，釀酒股挫近2%；水泥、房地產、金融、化工、鋼鐵、有色金屬、電力股偏軟；僅得煤炭、半新股及石油股靠穩。