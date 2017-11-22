中國財經 國際財經

中國財政部副部長朱光耀表示，明年要密切關注美國稅改、美國聯儲局貨幣政策調整，以及經濟反全球化傾向加劇。

朱光耀在一個論壇上指出，美國總統特朗普的稅制改革是美國自列根政府以來最大幅度的稅制改革，號稱「減減減」，希望用大量的減稅來刺激經濟，提高競爭力。

美國眾議院已經通過稅改方案，參議院正在討論。雖然美國內部還在進行博弈，但朱光耀認為，美國通過減稅法案的可能性很大，因在通過2018年預算法案時，美國參眾兩院都決定，稅改方案要簡單快速通過。

美國共和黨在參議院佔有52席，超過半數，因此減稅法案很大機會獲得通過。他稱，1.4萬億美元的稅收減免，對美國本土的稅收、赤字平衡、競爭力，甚至國際資本市場產生何種影響，都需要密切關注。

此外，美國聯儲局2015年底正式啟動利率正常化進程。今年已經兩次加息，預計12月會再加息。市場普遍預計美國明年會加息3至4次。朱光耀指出，聯儲局雙管齊下，從加息到削減資產負債表，外溢性的影響值得高度關注。

另外，朱光耀表示，一些國家反經濟全球化的傾向在加劇，貿易救濟措施濫用，忽視國際規則，對世貿組織為中心、以規則為基礎的全球自由貿易體系形成挑戰，因此必須高度關注經濟反全球化傾向，明年對市場、全球經濟，特別是對全球貿易產生什麼樣的影響。