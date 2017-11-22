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今日 16:06 中國財經

中證監:完善金融安全防線 引導長期資金入市

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中國證監會主席助理張慎峰表示，中證監下一步將會完善金融安全防線和風險應對處置機制，既可防「黑天鵝」，也可防「灰犀牛」，對各類風險苗頭深入高效應對，堅決維護資本市場穩定理性大局。

張慎峰在一個論壇上表示，中證監將持續改革股票發行和退市制度，引導各類長期資金有序入市，大力發展機構投資者，推動證券法、期貨法及私募基金管理條例的修訂和制定工作。

此外，他又稱，強化發審委和委員的監督制約，完善上市公司治理，進一步利用全球市場及資源，落實放寬證券期貨的外資准入政策，以及完善A股併購境外中資企業制度。

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