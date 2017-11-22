中國財經

上證指數午後升幅收窄，現升4點，深成指則挫107點。

上證指數現報3415點，升4點或0.14%，最高見3442點，升31點或0.93%，成交2328.19億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11494點，跌107點或0.93%，低見11454點，挫147點或1.27%，成交2479.08億元。

滬深300指數報4206點，跌11點或0.27%；創業板指數報1843點，跌13點或0.71%。

各板塊普遍走軟，金融、化工、房地產、電力、水泥、石油、煤炭股偏軟；有色金屬、鋼鐵股則靠穩。