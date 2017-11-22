中國財經

上證指數高開6點後走高。

上證指數開市報3417點，升6點或0.2%；現報3425點，升14點或0.43%。

深成指開市報11598點，跌4點或0.03%；現報11621點，升19點或0.17%。

滬深300指數開市報4228點，升10點或0.25%；現報4239點，升21點或0.51%。

創業板指數開市報1854點，跌2點或0.13%；現報1857點，升不足1點或0.01%。

各板塊個別發展，鋼鐵股漲1%；煤炭、金融、水泥、有色金屬股靠穩；石油、電力、化工、房地產股則偏軟。