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特首林鄭月娥上任後，曾經到訪阿里巴巴杭州總部，並與主席馬雲會面，希望推動本港創新科技發展。今晚她出席由阿里巴巴創業者基金舉辦的JUMPSTARTER 2017比賽時稱，如單以政府資金助本地初創企業發展，中間涉及納稅人的稅款，要受不少規限，故此以公私合營形式推動，會更為有效。

林鄭月娥指出，香港很注重創科發展，而政府亦會提供一個適合環境，例如稅務優惠及開放數據，又會在法規上拆牆鬆綁。惟受到本地文化影響，她謂可能有不少父母希望子女入大企業工作，而不是鼓勵他們創業；同時，在粵港澳大灣區概念下，香港有「一國兩制」及金融優勢，希望未來可與美國矽谷競爭。

同場的馬雲則認為，創業者不應等待政府將所有事情及條件準備好，而是要快政府一步，否則創業者將會失去先機。他指阿里成立時，互聯網仍未興起，電子商貿更被市場冷待，但此舉亦造就阿里今日的成功，故此創業者不應該選擇太熱門的範疇。

馬雲重申，創業者需要具備三項條件，首先要充滿熱誠來解決問題，問自己為何比其他人好；其次是找到適合團隊，他謂個人而言不喜歡初創企業聘用名牌企業的高層，因未必適合自己公司。最後則是要想有什麼東西可以犧牲，以及準備將企業經營多久。

他又稱，政府如能提供更多稅務優惠，例如3年免稅或5年交10%稅款，這方面將會更有利創業。