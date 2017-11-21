訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:35 香港財經 港股直擊 中國財經

惠理料科網股強勢持續至明年

放大圖片

惠理集團(00806)基金經理徐福宏認為，科網股強勢可持續到明年，尤以龍頭科技股連續數季盈利增長勝市場預期，在主營業務外亦拓展新業務分散主營業務增長飽和的風險。該批股份若增長與預期脫節，就會考慮止賺，但至目前此批科網股股價與該行目標價仍有水位，故仍然看好。

今年恒指累升三成多，升勢集中在騰訊(00700)、平保(02318)等個別指數重磅股。他指出，不屬主要指數成份股的二三線股份亦有不錯表現。他引述MSCI增長型股份和價值型股份的市盈率分別約30倍及9倍，相比MSCI中國指數的13.9倍，相信差距會收窄，但並不是源自重磅股股價大跌，它們盈利表現仍堅實，而是中小型企業盈利改善，反映於股價上。

其他「追落後」行業包括內險、內銀。內險股會受惠於內地消費升級，願意增加保險消費，內銀股則受惠於企業盈利改善，不良貸款壓力減輕。

徐又稱，今年恒指、國指升幅「有質素」，即是由企業盈利帶動，以MSCI中國指數市盈率計算，現時13.9倍稍高於10年平均，但預計2018及19年水平仍屬合理，不見亢奮。

至於明年恒指目標升幅，惠理投資董事鍾民頴表示，企業盈利改善會反映在大市表現上，而且海外資金佔中港股市比例仍偏低，加上北水持續南來，料大市整體會造好，但無給予具體目標。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。