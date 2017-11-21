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惠理集團(00806)基金經理徐福宏認為，科網股強勢可持續到明年，尤以龍頭科技股連續數季盈利增長勝市場預期，在主營業務外亦拓展新業務分散主營業務增長飽和的風險。該批股份若增長與預期脫節，就會考慮止賺，但至目前此批科網股股價與該行目標價仍有水位，故仍然看好。

今年恒指累升三成多，升勢集中在騰訊(00700)、平保(02318)等個別指數重磅股。他指出，不屬主要指數成份股的二三線股份亦有不錯表現。他引述MSCI增長型股份和價值型股份的市盈率分別約30倍及9倍，相比MSCI中國指數的13.9倍，相信差距會收窄，但並不是源自重磅股股價大跌，它們盈利表現仍堅實，而是中小型企業盈利改善，反映於股價上。

其他「追落後」行業包括內險、內銀。內險股會受惠於內地消費升級，願意增加保險消費，內銀股則受惠於企業盈利改善，不良貸款壓力減輕。

徐又稱，今年恒指、國指升幅「有質素」，即是由企業盈利帶動，以MSCI中國指數市盈率計算，現時13.9倍稍高於10年平均，但預計2018及19年水平仍屬合理，不見亢奮。

至於明年恒指目標升幅，惠理投資董事鍾民頴表示，企業盈利改善會反映在大市表現上，而且海外資金佔中港股市比例仍偏低，加上北水持續南來，料大市整體會造好，但無給予具體目標。