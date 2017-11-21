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今日 15:02 中國財經

中煤協:煤炭供需平衡 市場機制確立

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中國煤炭工業協會會長王顯政在全國煤炭交易會上表示，煤炭供給側結構性改革取得明顯效果，目前煤炭市場供需基本平衡，煤炭市場化機制基本確立。

王顯政表示，全國煤炭產量、消費量和淨進口量均呈不同程度增長態勢。據統計，今年首10個月，全國煤炭產量28.53億噸，按年增長4.8%。初步測算，全國煤炭消費量約32.6億噸，增長3.7%。

不過，他指出，全國煤炭產能過剩的態勢並沒有根本改變，煤炭市場供需平衡的基礎仍比較脆弱，相當一部分企業實現了扭虧，但尚未脫困，實現行業健康發展依然任重道遠。

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