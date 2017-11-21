瑞士信貸表示，其亞太研究團隊新聘了10位證券分析師，以加強和擴大中國股票研究能力。
瑞信亞太區股票研究部主管賀立言(Neil Hosie)表示，中國是瑞信亞太區增長戰略的關鍵市場，隨着中國政府進一步放寬外資對其金融機構的投資政策，該行非常看好中國股票市場的長期前景。
瑞信又稱，增聘的10位分析師，其中5位為行業部門負責人，包括亞太區(除日本)互聯網行業研究主管莊耀鴻、中國消費品行業研究主管陳亞雷、中國醫療保健行業研究主管邵瑩，以及中國基礎材料行業研究主管駱陽。
今日 14:33 中國財經
瑞士信貸表示，其亞太研究團隊新聘了10位證券分析師，以加強和擴大中國股票研究能力。
瑞信亞太區股票研究部主管賀立言(Neil Hosie)表示，中國是瑞信亞太區增長戰略的關鍵市場，隨着中國政府進一步放寬外資對其金融機構的投資政策，該行非常看好中國股票市場的長期前景。
瑞信又稱，增聘的10位分析師，其中5位為行業部門負責人，包括亞太區(除日本)互聯網行業研究主管莊耀鴻、中國消費品行業研究主管陳亞雷、中國醫療保健行業研究主管邵瑩，以及中國基礎材料行業研究主管駱陽。
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