中國財經

A股早段走高，上證指數升19點，深成指升117點。

上證指數現報3412點，升19點或0.58%，最高見3416點，升23點或0.7%，成交724.27億元(人民幣‧下同)。

深成指急升1%，現報11555點，升117點或1.03%，高見11571點，升134點或1.17%，成交890.89億元。

滬深300指數報4197點，升53點或1.3%；創業板指數報1866點，升7點或0.38%。

各板塊幾乎全線上揚，金融、房地產股漲逾1%；煤炭、化工、水泥、鋼鐵、石油、電力股靠穩。