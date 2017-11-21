A股早段走高，上證指數升19點，深成指升117點。
上證指數現報3412點，升19點或0.58%，最高見3416點，升23點或0.7%，成交724.27億元(人民幣‧下同)。
深成指急升1%，現報11555點，升117點或1.03%，高見11571點，升134點或1.17%，成交890.89億元。
滬深300指數報4197點，升53點或1.3%；創業板指數報1866點，升7點或0.38%。
各板塊幾乎全線上揚，金融、房地產股漲逾1%；煤炭、化工、水泥、鋼鐵、石油、電力股靠穩。
今日 10:20 中國財經
A股早段走高，上證指數升19點，深成指升117點。
上證指數現報3412點，升19點或0.58%，最高見3416點，升23點或0.7%，成交724.27億元(人民幣‧下同)。
深成指急升1%，現報11555點，升117點或1.03%，高見11571點，升134點或1.17%，成交890.89億元。
滬深300指數報4197點，升53點或1.3%；創業板指數報1866點，升7點或0.38%。
各板塊幾乎全線上揚，金融、房地產股漲逾1%；煤炭、化工、水泥、鋼鐵、石油、電力股靠穩。
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