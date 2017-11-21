中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開10點。

上證指數開市報3382點，跌10點或0.3%；現報3389點，跌2點或0.08%。

深成指開市報11419點，跌18點或0.16%；現報11453點，升15點或0.14%。

滬深300指數開市報4131點，跌11點或0.29%；現報4151點，升7點或0.18%。

創業板指數開市報1856點，跌3點或0.16%；現報1863點，升3點或0.2%。

各板塊個別發展，釀酒股挫1%；石油、電力、有色金屬、房地產偏軟；半新股則漲逾1%；水泥股亦靠穩。