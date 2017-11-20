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今日 18:33 中國財經 時事脈搏

菲律賓邀中資當地成立電訊商

菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)發言人表示，總統已給予特權，准許中資在該國成立第三家電訊運營商。

菲律賓目前數據和語音服務的速度，在亞太地區敬陪末座，且斷線的情形相當嚴重。杜特爾特去年警告電訊商菲律賓長途電話公司，要求他們努力整頓，否則就得面臨新的競爭。

發言人表示，菲律賓消費者可以期待更好的通訊品質，不僅是在無線通訊技術，也包括網絡速度等，但現時還未選定哪個中國業者「出線」。

北京方面，中國外交部新聞發言人陸慷稱，會將相關問題轉交有關負責部門，並未詳細說明。

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