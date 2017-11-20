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今日 18:08 中國財經 國際財經

紐約聯儲報告:人幣像自由浮動貨幣

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紐約聯儲銀行新興市場與國際事務部高級研究員John Clark發表報告指出，儘管每日波動性很低，但中國人民幣現在更像是自由浮動貨幣，而人民幣定盤價的每日變動已經變得相當可預測，而且對市場力量相當敏感。

報告稱，近月人民幣每日定盤價已經提供方向性訊號，而官方於在岸市場的干預已經減弱。

John Clark稱，其分析可以解讀為在多方面，人民幣更加類似於自由浮動貨幣典型的短期隨機漫步走勢。不過，報告稱，相較於大部分發達經濟體貨幣，人民幣的每日波動幅度仍異常的低。

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