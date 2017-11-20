中國財經

內地股市先跌後升，上證指數收市倒升9點，終止連跌4天。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾兩成至4894億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開21點，早段反覆下滑，最低見3337點，挫45點或1.35%，午後跌幅收窄，尾段更止跌回升，收報3392點，升9點或0.28%，最高見3393點，升10點或0.3%，成交2283.08億元。

深成指今早急挫，最低曾見11087點，挫205點或1.82%，其後跌幅逐步收窄，午後倒升，更以全日最高位收市，收報11437點，漲144點或1.28%，全日波幅達350點，成交2611.01億元。

滬深300指數報4143點，升22點或0.56%；創業板指數報1859點，跌25點或1.41%。

分析師表示，上周末管理層連發資管新規等重磅政策，今天早段市場受利淡情緒繼續宣洩的影響跳空低開，跌幅一度超過1%，不過午後滬指止跌企穩並逐漸回升，尾段翻紅收漲，但投資者情緒仍然謹慎。

各板塊個別發展，半新股漲逾1%；煤炭、有色金屬、化工、鋼鐵股靠穩；石油、水泥股則挫逾1%；電力、金融、房地產股偏軟。

人民銀行聯同中銀監、中證監、中保監及外管局，上周五發布《規範金融機構資產管理業務的指導意見(徵求意見稿)》，以打擊資產管理業務中存在已久的剛性兌付(發行人包底)、通道業務、產品多層嵌套、投資於非標準化債權類資產等問題，並按照統一標準監管資管(資產管理)產品。