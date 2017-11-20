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今日 14:59 中國財經 港股直擊

惠譽:國壽業務狀況評分居壽險首位

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評級機構惠譽發表報告指，內地人壽保險公司的業務及資本狀況兩項因素，繼續支撐其評級。

報告指出，中國人壽(02628)的業務狀況得分較新華保險、人保壽險，以及泰康保險高，主要反映國壽代理規模較大、分銷渠道多及市佔率較高。而人保壽險評分較低，則因集團較倚賴銀行保險渠道銷售。

此外，國壽、新華及泰康的風險與綜合償付能力，均較人保強。四家內險企的投資和資產風險則屬中等至高水平。

國壽與人保的評級均為「A+」，展望穩定；新華人壽評級為「A」，展望穩定；泰康保險評級為「A」，展望負面。

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