中國財經

上證指數午後跌幅收窄，現跌7點，深成指則倒升56點。

上證指數現報3375點，跌7點或0.23%，最低見3337點，跌45點或1.35%，成交1851.36億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11349點，升56點或0.5%，最高見11358點，成交2095.94億元。

滬深300指數報4121點，升1點或0.03%；創業板指數報1848點，升14點或0.8%。

各板塊普遍受壓，石油、水泥、電力、房地產股挫1%；金融、鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬股偏軟；半新股則漲逾1%。