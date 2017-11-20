中國財經

台灣股市下跌，加權指數收報10664點，跌37點或0.35%，失守10700點關口。

台股今早高開5點，早段由升轉跌，低見10656點。其中，造紙股跌0.91%，機電股跌0.76%。

分析人士表示，台股今日反覆走低，主要是跟隨上周五美國股市及今日其他亞洲地區股市跌勢，因投資者關注美國稅改法案前景，以及德國總理默克爾籌組德國新政府談判破裂，市場避險情緒升溫。

個股方面，重磅股聯發科挫2.88%，鴻海挫1.42%，台積電挫1.24%，大立光亦跌0.09%。