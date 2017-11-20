中國財經

內地股市開市下滑，上證指數低開21點。

上證指數開市報3361點，跌21點或0.64%；現報3338點，跌44點或1.32%。

深成指開市報11229點，跌63點或0.56%；現報11092點，跌200點或1.79%。

滬深300指數開市報4093點，跌27點或0.66%，最新跌53點或1.29%，報4067；創業板指數開市報1819點，跌14點或0.8%，最新跌36點或2%，報1797。

各板塊全線向下，石油、水泥股挫逾3%；金融、房地產、鋼鐵、電力、化工、有色金屬、煤炭股走低。