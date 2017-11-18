中國財經

國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，隨着「因城施策」房地產市場調控政策不斷深入，10月房價總體穩定。

國家統計局公布，10月中國70個大中城市中，15個焦點城市房地產市場總體平穩。其中，9個城市新建商品住宅價格下降，降幅在0.1至0.3個百分點之間；天津、上海和成都分別上漲0.1%、0.3%和0.7%。從按年看，13個城市漲幅繼續回落，回落幅度在0.1至3.7個百分點之間。

另外，70個大中城市中一線城市新房價格按月下降，二手房價格持平；二三線城市二手房價格漲幅與上月相同或回落。初步測算，10月一線城市新建商品住宅和二手住宅價格按月分別下降0.1%和持平。二線城市新建商品住宅價格上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅價格上漲0.2%，漲幅與上月相同。三線城市新建商品住宅價格上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

70個大中城市中一二三線城市房價按年漲幅繼續回落，據測算，一線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比漲幅均連續13個月回落，10月回落0.5和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅價格漲幅連續11個月回落，回落1個百分點；二手住宅價格漲幅連續9個月回落，回落0.7個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅價格漲幅均連續3個月回落，回落0.7和0.3個百分點。