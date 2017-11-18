中國財經

中國人民銀行昨晚發布的《2017年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，人行將進一步完善宏觀審慎政策框架，組織實施好宏觀審慎評估，逐步探索將更多金融活動和金融市場納入宏觀審慎管理框架，引導金融機構做好流動性管理，保持貨幣金融環境的穩健和中性適度。

報告指出，下一階段要加快出台金融控股公司監管規則，確立市場准入、資金來源、公司治理、資本充足、關聯交易等監管要求，嚴格限制和規範非金融企業投資金融機構，從制度上隔離實業板塊和金融板塊，彌補監管制度短板。

同時，將實施好穩健中性的貨幣政策，並加強貨幣政策與其他相關政策協調配合。具體來看，人行將保持總量穩定，綜合運用價、量工具和宏觀審慎政策加強預調微調，調節好貨幣閘門。適應貨幣供應方式變化和金融創新發展，密切監測流動性形勢和市場預期變化，靈活運用多種貨幣政策工具組合，合理安排工具搭配和操作節奏，「削峰填谷」維護流動性基本穩定，把握好保持流動性基本穩定和去槓桿之間的平衡。

此外，要進一步推進利率市場化和人民幣滙率形成機制改革，提高金融資源配置效率，完善金融調控機制。將加強對金融機構非理性定價行為的監督管理，發揮好市場利率定價自律機制的重要作用，採取有效方式激勵約束利率定價行為，強化行業自律和風險防範，維護公平定價秩序。

報告又稱，人行將履行好國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，加強金融監管協調，統籌政策力度和節奏，防止疊加共振；加強對系統重要性金融機構和金融基礎設施的統籌監管，繼續推進金融業綜合統計和監管訊息共享。

另外，報告明確表示，要積極規範發展多層次資本市場體系，完善市場運行規則，健全市場化、法治化違約處置機制。堅持綜合施策，有效處置金融風險點，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。