中國財經

公元九〇七年大唐帝國接近崩潰邊緣，契丹族首領耶律阿保機在東北一帶（今遼寧、吉林、內蒙古等地）建立契丹國(後改稱遼)。遼國自稱是黃帝的後裔，認為自己是繼承唐代的中國正統，並和後來的中原政權宋朝南北對峙。當時契丹統治階層已完全漢化，遼國完整地借用唐代官制、禮制、宮廷制度，可說是一個翻版的中國（宋朝是正版）。唐朝滅亡後五代政權輪流在華北出場，其中後晉的石敬塘為了換取遼帝國的支持，將邊境的燕雲十六州土地割讓給遼國。這十六州是邊防重地，中原的國家守不住這些屏障，就如無掩的雞籠讓外敵直入大門。這是宋朝與遼國，金國爭戰常處下風的重要原因。

「因俗而治」的一國兩制政策

契丹族的經濟活動主要是畜牧和狩獵，後來漢人移居或被俘而定居遼國的漸多，帶入先進的農業及手工業技術。遼太祖時漢人韓延徽建議對國內漢人的管治應不同於契丹人，想出了一國兩制的初步統治方法，於漢人聚居地(遼國的唐人街)設立頭下軍州，附近的契丹人繼續從事畜牧業，漢人則是專業農夫和手工業技工，雙方保持原有的生活習慣和制度。後來遼政府正式制定了「因俗而治」的一國兩制政策，中央政制分為南面官和北面官兩套系統，北面官是國制，治理契丹本族；南面官則主要承襲唐制，治理農耕特區內的漢人及渤海國遺民（金庸小說《天龍八部》提到喬峰做了遼國南院大王），而新領土燕雲十六州(包括河北丶山西北部和北京）正式成為遼朝一國兩制下的特區。

遼朝與周邊各民族、國家的經濟往來多以朝貢和互市的方式進行。由於商業的發展，遼國境內也出現了富有的商人階級如遼太宗時的喬榮，經商於後晉，同時也是遼朝的商貿代表，可作為使臣與後晉交涉政務。

遼五京相繼建成後，都成了遼朝的重要商業城市，但經濟繁榮區域只限於五京，而該地區出產的糧食和手工業產品，根本無法滿足整個遼國的需要，遼人只好偷入敵對的宋國走私購買。當時宋朝已是掌握了所有產業的制高點，如陶瓷、造紙、造船、絲綢、茶葉等，宋可以完全不輸入遼的商品，但遼卻需要宋的商品。

澶淵之盟

公元一零零四年遼聖宗以二十萬騎兵強勢南侵，宋真宗渡河親征，澶州的三十萬宋軍看到宅男皇帝也敢來，不禁士氣大振。第二日宋遼兩軍一接戰，宋的弓箭特種部隊竟幸運地用射程達千五米的新式武器床子弩將遼軍主師射死，遼軍心動搖。後來宋遼兩國同意講和並簽訂澶淵之盟，結束戰爭，兩國皇帝結為兄弟，宋真宗要面子是兄長，遼聖宗做了契弟。宋哥哥每年要「送給」遼弟弟一定數量的錢帛，以交保護費的方式換取和平，宋遼兩國邊境從此迎來一百年的太平。因戰爭而關閉的邊境貿易榷場重開，宋的各種貨物，除了銅錢和書籍，其他如糧食、香藥、茶、蘇木及各種手工業品也能夠出口到遼境。雙方雖然迎來和平，但敵意難免，有意無意都想在雙邊貿易上再比試。篇幅所限，以後有機會再講講宋遼如何在貿易上鬥法。

除了宋，遼國還會和西域國家如高昌、龜茲、于闐、凉等做生意。遼人也懂得大做轉口貿易，從宋入口的綾羅綢緞，每年轉口幾十萬匹到西域，賺了一大筆。遼人漢化後商業頭腦也變好了，經營西域的收益，足以彌補對宋貿易的逆差。

鍾左敦