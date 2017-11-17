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今日 15:35 中國財經

深成指創業板挫逾2% 滬指本周跌1.45%

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上證指數連跌4日，收跌0.48%；深成指及創業板更挫逾2%。市場交投熾熱，兩市成交合計較上日增逾三成至6461億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫1.45%，創逾3個月最大單周跌幅。

上證指數今早低開6點，其後反覆走軟，最低見3373點，跌25點或0.76%，收市報3382點，跌16點或0.48%，早段最多升4點或0.12%，高見3403點，成交3137.5億元。

深成指更挫逾2%，並以全日最低位收市，收報11292點，挫245點或2.12%，最高見11555點，升17點或0.16%，成交3323.99億元。

滬深300指數報4120點，升15點或0.39%；創業板指數報1833點，挫44點或2.36%。

分析師表示，貴州茅台(600519.SH)主動刊登風險提示，令該第一高價股的獲利拋壓浮現，帶動整個白酒板塊下挫，中小市值股走勢亦偏弱；所幸保險銀行等金融類股護盤，才令滬指調整之勢相對溫和。

各板塊幾乎全線下滑，鋼鐵股挫逾4%；有色金屬、化工、水泥、煤炭股挫逾3%；石油、房地產、電力股亦挫逾2%；金融股則逆市漲逾1%。

個股方面，貴州茅台股價昨天破頂，市值達9033.44億元(折合約1.06萬億港元)的歷史高位後，該公司昨晚公布，市場上關於該公司的過高目標價及估值均不代表其態度，希望投資者能理性看待和審慎決策，又稱股價近期上升幅度較大，將繼續做好生產經營工作，提醒投資者不要盲目跟風。

受消息影響，貴州茅台今日收挫4.01%，報690.25元。

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