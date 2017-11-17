中國財經

台灣股市高收，加權指數收報10701點，升76點或0.72%。

台股今早高開48點，其後升幅擴大，重上10700點關口，最高見10729點，收升76點。其中，機電股漲1.08%，泥窯股漲0.53%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚華爾街股市顯著上揚，因思科與沃爾瑪等藍籌業績消息利好，以及美國眾議院通過稅改法案；加上蘋果概念股走高，推動大市向上。

個股方面，重磅股聯發科大漲2.81%，台積電漲1.47%，鴻海漲1.44%，大立光則逆市跌0.8%。