中國財經

國際貨幣基金組織(IMF)工作報告指出，中國主要的短期房地產市場風險，是大城市的房地產泡沫擴至較小的城市，但相信政府因地制宜的政策，將是解決此問題的正確方法。

報告認為，若內地樓價進一步上漲至超過基本面水平，以及樓市泡沫擴至較小城市，將會削弱經濟增長、影響金融穩定、減少地方支出空間，甚至會刺激資本外流。

IMF重申，增加因地制宜的宏觀調控政策是最合適的解決方法，而且中央政府應擴大調控工具，增加宏觀審慎措施，推進改革，解決住房市場根本性的失衡問題。