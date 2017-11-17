中國財經

《人民日報》今日發文稱，中國證監會主席劉士余多次強調「保護中小投資者合法權益是天大的事」。中國股市約有1.2億散戶，直接關乎數億人切身利益，保護好中小投資者的合法權益，是資本市場監管工作人民性的具體體現，也是服務實體經濟的應有之義。

文章指，近年來，中證監堅持「依法監管、全面監管、從嚴監管」的監管理念，緊扣投資者需求，圍繞知情權、參與權、收益權、求償權等各項基本權利，在制度建設、日常監管中全面落實投資者保護要求，推出了一系列保護投資者的創新舉措，令投資者保護工作邁上新台階。