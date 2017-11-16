中國財經

人民銀行參事、中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長、人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，中國M2和社會融資總額的差距，擴大到歷史高位，他認為這個分化是由於金融去槓桿，以及加強監管所致。

中國10月底廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.8%，低於預期增長9.2%，增幅創歷史新低，他估計M2增速可能在明年回升。

盛松成預計，中國明年將維持穩健的貨幣政策，並會視乎經濟形勢而調整。

他又預期，中國市場利率將在高位保持小幅震盪，人民幣兌美元將穩定在6.6左右。