中國財經

上海市政府舉行新聞發布會，講解上海國資國企改革創新發展情況。

上海市政府下一步將以與國務院國資委簽訂戰略合作協議為契機，加快地方國企與央企，以及系統企業之間的戰略重組，未來5年，上海地方國企每年計劃增量投資約8000億元人民幣，重點布局戰略性新興產業等領域。

此外，上海還會持續激發企業創新活力和發展潛力；深化國資管理創新，促進國有企業改革。

國企改革發展方面，要以重點培育具有全球競爭力的一流企業為目標，聚焦主業，創新技術，鑄造品牌，加強黨建。